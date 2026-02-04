Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG destaca el respaldo vecinal de abrir Marín al mar

R. P.

Marín

El Bloque Nacionalista Galego presentó el pasado viernes 30 de enero, en un acto con una amplia participación vecinal, una visión de futuro de la iniciativa «Abrir Marín al mar». La propuesta, ya desarrollada en una alternativa concreta, ilustra cómo podría transformarse la fachada marítima de la villa para abrir el acceso al litoral y recuperar espacios actualmente cerrados, sin poner en riesgo la actividad socioeconómica que hoy sostienen las instituciones. Con ello, el BNG plantea avanzar hacia un nuevo modelo de integración puerto-ciudad, más permeable, accesible y pensado para el uso y disfrute de la ciudadanía.

