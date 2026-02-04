El BNG destaca el respaldo vecinal de abrir Marín al mar
Marín
El Bloque Nacionalista Galego presentó el pasado viernes 30 de enero, en un acto con una amplia participación vecinal, una visión de futuro de la iniciativa «Abrir Marín al mar». La propuesta, ya desarrollada en una alternativa concreta, ilustra cómo podría transformarse la fachada marítima de la villa para abrir el acceso al litoral y recuperar espacios actualmente cerrados, sin poner en riesgo la actividad socioeconómica que hoy sostienen las instituciones. Con ello, el BNG plantea avanzar hacia un nuevo modelo de integración puerto-ciudad, más permeable, accesible y pensado para el uso y disfrute de la ciudadanía.
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- Desmantelada una banda itinerante albanesa por múltiples robos en casas de Pontevedra y Vilaboa
- De la sequía a las inundaciones: Pontevedra suma 1.200 l/m2 de lluvia desde el verano
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- El hojaldre que reina en las mesas de la Boa Vila