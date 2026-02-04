El Ayuntamiento de Sanxenxo repara los daños provocados por el temporal

El Concello de Sanxenxo reparará como obra de urgencia un socavón provocado por los efectos del temporal en el muro de contención de la avenida de Pontevedra, en Portonovo, en la subida al mirador de A Peixeira. El alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, se desplazó esta mañana a la zona para comprobar in situ el alcance de los daños e iniciar los trámites necesarios para contratar por la vía de urgencia la reconstrucción del muro. La decisión se adopta después de que Costas comunicase que no se haría cargo de la reparación y con el objetivo de evitar que el deterioro pueda comprometer la estabilidad del paseo y la seguridad de la zona.

Paralelamente, el Concello continúa con los trabajos de excavación del terreno en el tramo final del paseo de Silgar, donde a finales de la semana pasada las intensas lluvias provocaron el derrumbe de parte del talud que sostenía este sector del paseo. La actuación, que también se ejecutará por urgencia, consistirá en localizar primero terreno firme para, a continuación, levantar un muro de contención que asegure el tramo y prevenga nuevos desprendimientos. Posteriormente, se procederá a la reparación de la acera, se anulará la escalera actual y se instalará una nueva que permita mantener la comunicación con el mirador de la playa.

Por motivos de seguridad y para impedir el paso de peatones por la zona afectada, desde el primer momento se valló el tramo y se habilitó un itinerario alternativo. Mientras duren las obras, se ha establecido además un carril de entrada y salida desde la rotonda de Baltar hasta el Talaso Hotel Sanxenxo, lo que obligará a suprimir temporalmente las plazas de estacionamiento en ese recorrido. La salida del Paseo de Silgar por la Rúa Vigo podrá seguir realizándose, no obstante, con normalidad, como hasta ahora.