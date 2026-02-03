La Xunta ofrece subvenciones para mejorar las redes de agua y saneamiento

La Xunta y el Concello de Cerdedo-Cotobade analizaron las principales necesidades en materia de saneamiento y abastecimiento del municipio para reforzar las actuales dotaciones, particularmente, aquellas que dan servicio a las parroquias y núcleos rurales. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el regidor, Jorge Cubela, mantuvieron recientemente una reunión en la que Vázquez trasladó al alcalde que a comienzos de este año Augas de Galicia ha previsto convocar varias líneas de subvenciones dirigidas a las entidades locales pero también en caso alguno la particulares, comunidades de usuarios de traídas vecinales y entidades sin ánimo de lucro para apoyarlas en la promoción de obras o actuaciones relacionadas con la gestión de estos servicios. En concreto, serán ocho las órdenes de ayudas programadas para 2026 con un presupuesto global asignado de 9,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% con respeto al paquete de subvenciones del año pasado.