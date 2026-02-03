Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha viaxe no Pazo Provincial pola historia e a modernización da pandeireta

O Pazo Provincial acolle a exposición dende onte e ata o vindeiro día 27. | Rafa Vázquez

REDACCIÓN

Pontevedra

A pandeireta é un testemuño vivo da memoria cultural de Galicia, polo que conservala significa respectar as raíces, os xestos e os sons que acompañaron xeracións. «Con todo, a tradición só se mantén forte cando dialoga co presente», lembra a organización da mostra «A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral», que reivindica que innovar en materiais, técnicas e formas de interpretación é darlle novas posibilidades de futuro.

O Pazo Provincial acolle dende onte e ata o vindeiro día 27 esta mostra itinerante do Consello da Cultura Galega. A súa presidenta, Rosario Álvarez, e o deputado de Cultura, Jorge Cubela, acompañaron aos comisarios da exposición, Luciano Pérez e Suso Vaamonde, na apertura.

