Unha viaxe no Pazo Provincial pola historia e a modernización da pandeireta
REDACCIÓN
Pontevedra
A pandeireta é un testemuño vivo da memoria cultural de Galicia, polo que conservala significa respectar as raíces, os xestos e os sons que acompañaron xeracións. «Con todo, a tradición só se mantén forte cando dialoga co presente», lembra a organización da mostra «A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral», que reivindica que innovar en materiais, técnicas e formas de interpretación é darlle novas posibilidades de futuro.
O Pazo Provincial acolle dende onte e ata o vindeiro día 27 esta mostra itinerante do Consello da Cultura Galega. A súa presidenta, Rosario Álvarez, e o deputado de Cultura, Jorge Cubela, acompañaron aos comisarios da exposición, Luciano Pérez e Suso Vaamonde, na apertura.
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- Desmantelada una banda itinerante albanesa por múltiples robos en casas de Pontevedra y Vilaboa
- De la sequía a las inundaciones: Pontevedra suma 1.200 l/m2 de lluvia desde el verano
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- El hojaldre que reina en las mesas de la Boa Vila