El TSXG confirma la condena a un hombre que agredió a su pareja en una vivienda de Marín

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia que condenó a un hombre a nueve meses y medio de prisión por un delito de violencia sobre la mujer, al desestimar el recurso de apelación de la defensa.

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra consideró probado que este hombre, nacido en Senegal y con permiso de residencia en España hasta el 28 de febrero de 2025, y con antecedentes por delitos de lesiones y maltrato familiar en el ámbito de la violencia de género, agredió a su pareja en el domicilio de Marín en el que convivían en abril de 2021. Así, el acusado mordió en una mano a la mujer y le propinó varios puñetazos en el cuerpo.

La defensa recurrió la sentencia del tribunal provincial, argumentando que se había hecho una errónea valoración de la prueba, en base al testimonio de la víctima, única prueba de cargo. Pero el TSXG ha señalado que hubo otras pruebas inculpatorias, como los informes médicos y el propio reconocimiento del acusado (si bien reconoció se autor de las lesiones, las situó en un contexto de legítima defensa).

Noticias relacionadas

El alto tribunal gallego ha determinado que existió «prueba de cargo válida y una racional interpretación de la misma», y que se respetó el derecho del acusado en todo momento. Igualmente, ha rechazado la apelación a una posible atenuante por dilaciones indebidas. Se le absolvió, por su parte, de agresión sexual.