Teresa Portela habla a los alumnos sobre deporte y valores

La piragüista olímpica Teresa Portela ofreció ayer en el IES A Xunqueira I de Pontevedra una charla sobre valores en el deporte. De este modo, les orientó sobre el fomento de hábitos saludables, así como sobre valores como la disciplina, el esfuerzo, la resiliencia, el trabajo en equipo o el compañerismo. La iniciativa contó con el apoyo de la Xunta de Galicia.