Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

Teresa Portela habla a los alumnos sobre deporte y valores

Teresa Portela habla a los alumnos sobre deporte y valores | RAFA VÁZQUEZ

Teresa Portela habla a los alumnos sobre deporte y valores | RAFA VÁZQUEZ

La piragüista olímpica Teresa Portela ofreció ayer en el IES A Xunqueira I de Pontevedra una charla sobre valores en el deporte. De este modo, les orientó sobre el fomento de hábitos saludables, así como sobre valores como la disciplina, el esfuerzo, la resiliencia, el trabajo en equipo o el compañerismo. La iniciativa contó con el apoyo de la Xunta de Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents