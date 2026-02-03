Teresa Portela habla a los alumnos sobre deporte y valores
La piragüista olímpica Teresa Portela ofreció ayer en el IES A Xunqueira I de Pontevedra una charla sobre valores en el deporte. De este modo, les orientó sobre el fomento de hábitos saludables, así como sobre valores como la disciplina, el esfuerzo, la resiliencia, el trabajo en equipo o el compañerismo. La iniciativa contó con el apoyo de la Xunta de Galicia.
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- Desmantelada una banda itinerante albanesa por múltiples robos en casas de Pontevedra y Vilaboa
- De la sequía a las inundaciones: Pontevedra suma 1.200 l/m2 de lluvia desde el verano
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- El hojaldre que reina en las mesas de la Boa Vila