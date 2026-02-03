Técnicos de concellos analizan estrategias sobre la salud mental
La Diputación reúne a personal técnico de Xuventude de una treintena de concellos para enfocar sus estrategias en la mejora de la salud mental de los jóvenes. Se trata del primer taller del nuevo programa Foco Xuventude, al que dio la bienvenida el diputado de Xuventude e reto Demográfico, Jorge Cubela.
