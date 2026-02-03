Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Técnicos de concellos analizan estrategias sobre la salud mental

La Diputación reúne a personal técnico de Xuventude de una treintena de concellos para enfocar sus estrategias en la mejora de la salud mental de los jóvenes. Se trata del primer taller del nuevo programa Foco Xuventude, al que dio la bienvenida el diputado de Xuventude e reto Demográfico, Jorge Cubela.

