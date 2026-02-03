Se sube al techo de un taxi en Sanxenxo y logran identificarlo por pagar con tarjeta
El varón, vecino de la localidad pontevedresa, provocó daños por más de 600 euros en la carrocería del vehículo
E. M.
Un hombre de 38 años protagonizó una curiosa escena en Sanxenxo. Tras ser trasladado en taxi hasta su destino, se subió al techo del vehículo ocasionando daños en la carrocería valorados en más de 600 euros.
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de diciembre, pero la Guardia Civil ha informado sobre estos recientemente.
El taxista denunció lo ocurrido ante la Benemérita, que finalmente consiguió dar con su paradero a través del método de pago del servicio, mediante tarjeta de crédito, y gracias a los datos aportados por el propio conductor.
La Guardia Civil investiga ahora a este vecino de Sanxenxo por un presunto delito de daños y ha remitido las correspondientes diligencias instruidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados (plaza de guardia). El varón deberá comparecer ante la Justicia una vez sea citado.
