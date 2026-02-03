Sanxenxo abrió en diciembre 20 establecimientos hoteleros con más de 17.100 pernoctaciones
La intención municipal es convertir la navidad en la tercera temporada turística del año, tras el verano y la Semana Santa
El Concello de Sanxenxo destacó ayer que el municipio «mantiene su tendencia de crecimiento en temporada baja» y se basa en los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Coyuntura Turística Hotelera para defender la navidad como la tercera temporada turística del año, tras el verano y la Semana Santa.
Detalla que ese informa apunta que el municipio registró el pasado mes de diciembre 17.127 pernoctaciones, un 10% más en el mismo periodo del año anterior. En el mismo estudio se cifran en veinte los establecimientos hoteleros abiertos; en 1.250, el número de plazas disponibles, y en 290, el personal empleado.
El Concello de Sanxenxo junto al sector turístico «continúan trabajando para convertir la Navidad en la tercera temporada turística del año, tras el verano y Semana Santa», insiste el gobierno local, que recuerda que «este informe solo trata las pernoctaciones hoteleras, es decir, a tan solo a una parte del total de las plazas de alojamientos turísticos disponibles en diciembre, entre las que se encuentran 54.833 plazas de segundas residencias, 13.365 plazas en viviendas de uso turístico y 2.767 en apartamentos turísticos».
En cuanto al grado de ocupación por plazas en fin de semana, el INE sitúa el dato en el 58,32% y el número total de viajeros hospedados en hoteles en 9.336. La cifra de pernoctaciones hoteleras supera incluso la registrada en marzo del año pasado cuando se contabilizaron 16.765. El Concello aclara que «no ha sido posible comparar con los datos de enero y febrero porque el INE declaró esos datos protegidos por secreto estadístico».
