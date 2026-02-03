Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rotary Club celebra una caminata por la parroquia de Lérez

El Rotary Club de Pontevedra celebrará el próximo sábado una ruta circular titulada «As cruces de pedra de Castelao en Lérez». La caminata comenzará y concluirá en el monasterio de San Benito y se prolongará desde las 10 hasta las 13 horas.

