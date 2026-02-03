El presupuesto del Concello, al Consello Económico y Social
Después del acuerdo ya firmado entre el BNG y el PSOE para cerrar el presupuesto municipal de este año en 104 millones de euros, el gobierno local llevó ayer a cabo la segunda de las reuniones con el tejido social de la ciudad para exponer las cuentas. La semana pasada fue con la Federación de asociaciones de vecinos Castelao y ayer se hizo con el Consello Económico y Social (CES). Por el momento no hay una fecha concreta para el primer pleno de debate del documento, pero todo apunta a que no entrará en vigor hasta abril.
