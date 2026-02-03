Portas honra a Doña Concha, su pionera alcaldesa, que da nombre a la renovada Casa Consistorial

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, destacó ayer la inversión de más de 230.000 euros por parte del organismo provincial que sirvió para la financiación de la totalidad del coste de la obra rehabilitación de la antigua Casa Consistorial de Portas a través de la combinación de los recursos de los planes PON2030 y +Provincia. «Es muy gratificante para un servidor público ver como los proyectos pasan del papel al terreno», afirmó López.

La obra tuvo un coste de unos 231.000 euros, de los que 176.500 los aportó la Diputación al amparo del PON2030 y los 54.500 euros restantes a través de la anualidad del 2024 del Plan +Provincia. La intervención se centró en la rehabilitación de este antiguo inmueble para convertirlo en un edificio eficiente en el ámbito energético, con una nueva cubierta, nuevas puertas y ventanas y con calefacción y ventilación para afrontar las temperaturas bajas o las altas.

Además de mejorar los servicios públicos, con la inauguración de la antigua Casa Consistorial de Puertas se rinde homenaje a una figura histórica para el Concello y el municipalismo de Galicia. El inmueble lleva el nombre de Concepción Pérez Iglesias, conocida como Doña Concha, la primera alcaldesa de la historia de Portas y de Galicia, en 1925. «La Diputación y el Concello estamos resituando la figura de Doña Concha para ponerla en el lugar donde merece, maestra querida, y figura pionera en la política y en la igualdad», afirmó el presidente provincial.

La colaboración de la Diputación con el Concello de Portas no se limita únicamente a esta obra y citó proyectos que están en marcha y en el que ambas administraciones colaboran, como el de la rehabilitación de un edificio para instalar la escuela de música por valor de medio millón de euros o la mejora de la EP-8101 entre Portas y Romai valorada en casi 1,4 millones.