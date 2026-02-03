Ponte Caldelas mellora pistas en Regodobardo

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou onte o lugar de Regodobargo, no concello de Ponte Caldelas, con motivo das obras de asfaltado dunha pista rural executadas ao abeiro das axudas do Plan Camiña Rural da Xunta. Mellorar o estado dunha vía de acceso ás vivendas e ás parcelas agrícolas da zona.