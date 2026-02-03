Plazo para que las compañías se inscriban en +Escénicas

La Diputación mantiene abierto hasta el próximo día 28 el plazo para que las compañías de teatro y danza gallegas se inscriban, se den de baja o modifiquen espectáculos en el catálogo +Escénicas. Integran teste catálogo compañías con funciones en lengua gallega que el organismo provincial lleva a los concellos de menos de 20.000 habitantes.