La Diputación activa los engranajes para organizar nuevas jornadas de +Convivir y +Convivir Peques en este 2026 tras el éxito del pasado año, con cerca de 6.000 participantes. El diputado Javier Tourís se reunió con Gerardo Calvo, de la Guardia Civil, y José Luis Peso, del Plan Director de la Guardia Civil, par avanzar en la organización de nuevas actividades del programa.