Movilización por «pensiones dignas»

El Colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG se movilizó ayer ante las oficinas de la Seguridad Social en Gagos de Mendoza para reclamar «un sistema de pensiones públicas dignas y garantizadas».

