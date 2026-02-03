Marín convoca o seu segundo Certame de Fotografía do Mar
REDACCIÓN
O Museo do Mar de Marín acolleu onte a presentación oficial das bases do II Certame de Fotografía do Mar, unha iniciativa cultural que pon en valor o mar como elemento esencial da identidade marinense, tanto desde unha perspectiva natural como social e patrimonial, e que é unha das actividades paralelas do Festival Cine do Mar, organizado polo Museo do Mar.
No acto participaron a concelleira Marián Sanmartín; Lukas Santiago, director do festival, así como representantes do propio museo. Tamén estivo presente o fotógrafo marinense Alexandre Entenza, autor da fotografía que ilustra o cartel deste ano e que representa a un paíño.
O prazo de presentación das obras está aberto do 1 de febreiro ao 31 de marzo de 2026, e as fotografías deberán enviarse por correo electrónico seguindo as condicións técnicas e administrativas recollidas nas bases, fomentando máis a orientación vertical. Isto explícase porque a fotografía gañadora ilustrará o cartel do festival do ano que vén.
