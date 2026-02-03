Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lista de interinos para o Concello de Poio

O Concello de Poio vén de crear unha lista de reserva para a cobertura interina de técnicos de administración xeral. As persoas que formen parte desta lista poderán ser chamadas para traballar de maneira interina en postos encadrados no Grupo A, Subgrupo A1, desenvolvendo tarefas de xestión administrativa, apoio técnico e tramitación de expedientes no ámbito da administración local.

