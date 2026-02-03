«El éxito de Asia ha sido hacer a los ciudadanos partícipes de su salud»

Lino Fernández recuerda que la acupuntura no es un acto de fe, sino una evidencia fisiológica respaldada por 2.500 años de historia. Desde su consulta en Pontevedra, este terapeuta ha transitado el camino del «guerrero al sanador»: su viaje comenzó en la disciplina de las artes marciales para desembocar en la sutileza de la Medicina Tradicional China (MTC), donde descubrió que la verdadera maestría pasa por advertir los cambios sutiles que experimenta un organismo en desequilibrio. Lejos del misticismo mal entendido, reivindica una práctica avalada hoy por la neurociencia, capaz de liberar endorfinas y combatir la epidemia moderna del burnout.

—Practica una disciplina milenaria en un entorno médico moderno. ¿Cómo define hoy la acupuntura?

La acupuntura es el método más conocido dentro de la Medicina Tradicional China. Sus fundamentos son tan solidos que se han mantenido inamovibles durante los últimos 2500 años. En la práctica actual nuestro trabajo consiste en aportar soluciones a distintas afecciones desde el punto de vista de la medicina natural, nuestro enfoque se basa en utilizar la natural capacidad del organismo de reequilibrarse para devolver la salud.

—¿Qué fue lo que le llevó a especializarse en esta rama de la Medicina Tradicional China y cómo ha evolucionado su visión del cuerpo humano tras años de práctica?

Mi comienzo en la MTC se produjo de forma natural tras muchos años de practica en artes marciales, como una forma de profundizar en ese universo de conocimiento que es el mundo oriental. Con la salvedad de que justo después de comenzar mi primera formación de acupuntura, ya tenía claro que había encontrado mi verdadera vocación. La MTC es una disciplina muy fácil de aprender y muy difícil de practicar, en este sentido no basta con la memorización sistemática de datos, sino que hay que «entender la enfermedad en el enfermo», y eso requiere incontables horas de practica hasta ser capaz de discernir los sutiles cambios que se producen en los cuerpos en desequilibrio. Es por eso que en China se prefiere a los médicos de mediana edad, que ya cuentan con una dilatada experiencia.

— Para los escépticos que aún ven las agujas con recelo, ¿qué procesos fisiológicos se activan realmente cuando una aguja entra en un punto específico del cuerpo?

No creo en los escépticos, pero creo que hay personas no correctamente informadas. Por suerte a día de hoy con un móvil y un tiempo mínimo cualquier persona puede encontrar de fuentes fiables los datos necesarios. Los estudios con resonancia magnética funcional del cerebro han demostrado que la acupuntura puede generar cambios que liberen neurotransmisores como endorfinas que alivien la sensación de dolor, serotonina y dopamina, que promuevan la relajación sin sensación de aturdimiento, así como la mejora del flujo sanguíneo o la relajación del tejido tenso.

—En su consulta, el diagnóstico no solo se basa en el síntoma visible. ¿Qué importancia le da a la lectura del pulso, la lengua o la postura del paciente antes de comenzar el tratamiento?

Esa es la parte más importante de la sesión, ya que para abordar un caso debemos hacer primero una evaluación que nos permita detectar el desequilibrio antes de tratarlo. Estos métodos propios de la MTC nos permiten detectar con gran precisión dónde y cómo se ha producido el desequilibrio y nos ayudan a trazar un plan de abordaje para corregirlo

—Por el clima y el estilo de vida de nuestra zona, ¿cuáles son las dolencias más frecuentes que trata en su clínica?

No hay una tipología típica, sino que tratamos casi cualquier dolencia, en casos leves solo mediante la acupuntura y en casos graves como coadyuvantes de la medicina occidental

—Estamos en una sociedad agotada. ¿De qué manera la acupuntura ayuda a regular el sistema nervioso y por qué es tan efectiva en casos de ansiedad o insomnio?

Creo que se refiere al burnout (síndrome del quemado) cada día es más habitual encontrar este tipo de casos, y para esto la acupuntura y la fitoterapia son realmente eficaces bajando los niveles de cortisol, pero es un problema de estilo de vida, y si no se realizan cambios vitales necesarios el problema volverá.

—En Asia el éxito de la medicina oriental es hacer que el paciente no enferme. ¿Qué consejos básicos de hábitos de vida suele repetir más a menudo en su consulta?

Realmente el éxito que Asia ha conseguido con sus ciudadanos es hacerlos participes de su salud, hacerles entender que la mayoría de las enfermedades comunes son por estilo de vida. Nosotros vamos al médico para que nos mantenga vivos mientras mantenemos hábitos de vida inadecuados durante años. Los asiáticos entienden que su salud depende en gran medida de sus propias acciones.

—¿Hacia dónde se dirige la práctica de Lino Fernández? ¿Hay alguna nueva técnica o investigación que esté integrando recientemente?

Este trabajo requiere una formación constante dado que por su magnitud es inabarcable, pero en la actualidad la tendencia acupuntual es a volver a utilizar formas de trabajo antiguas en las que se enfatiza mucho el diagnostico para la colocación de muy pocas agujas.