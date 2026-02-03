Una jornada en el CHOP aborda cómo comunicar malas noticias

El Hospital Montecelo acogió una jornada formativa centrada en la comunicación de malas noticias en el campo sanitario, dirigida a médicos y enfermeros. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar las competencias comunicativas de los profesionales de los servicios asistenciales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ante situaciones de especial complejidad emocional, favoreciendo una atención sanitaria más humana, empática y centrada en las personas, tanto en el campo hospitalario como de la Atención Primaria.

Con la colaboración de la Fundación Víctimas de Tráfico, se abordaron estrategias comunicativas y se ofrecieron herramientas para afrontar la transmisión de información sensible a enfermos y familias, haciendo hincapié en la importancia de la escucha activa, del acompañamiento emocional y del respeto a los valores y necesidades de las personas atendidas.