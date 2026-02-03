Una jornada en el CHOP aborda cómo comunicar malas noticias
A. L.
El Hospital Montecelo acogió una jornada formativa centrada en la comunicación de malas noticias en el campo sanitario, dirigida a médicos y enfermeros. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar las competencias comunicativas de los profesionales de los servicios asistenciales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ante situaciones de especial complejidad emocional, favoreciendo una atención sanitaria más humana, empática y centrada en las personas, tanto en el campo hospitalario como de la Atención Primaria.
Con la colaboración de la Fundación Víctimas de Tráfico, se abordaron estrategias comunicativas y se ofrecieron herramientas para afrontar la transmisión de información sensible a enfermos y familias, haciendo hincapié en la importancia de la escucha activa, del acompañamiento emocional y del respeto a los valores y necesidades de las personas atendidas.
