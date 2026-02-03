La calle Fernando Olmedo de Pontevedra vuelve a inundarse: «El Concello pasa de todo en esta calle»

La escena se repite cada vez que la lluvia aprieta en Pontevedra. Madrugada en vela, río desbordado, agua subiendo en Fernando Olmedo y vecinos tratando de contenerla antes de que entre en portales y locales. «El Concello pasa de todo en esta calle y seguimos teniendo inundaciones», lamenta José Ramón Leal, de la asociación vecinal Afirval, después de una noche, la del domingo al lunes, que volvió a poner el foco en este punto conflictivo de la ciudad.

Según explica, el agua comenzó a subir sobre las tres de la mañana, con el río Valdecorvos lleno. «Tuve que levantarme a las tres, ponerme el traje de agua, porque esto ya es habitual, y colocar las defensas en el portal para que no entrara el agua», relata.

Aun así, la calle acabó anegada. La situación obligó a pedir ayuda para evitar que el paso de coches empeorase el problema. «Tuve que llamar al 112 para que vinieran a cortar el tráfico, porque si pasan los coches levantan oleaje y el agua entra en los portales», explica Leal. En plena noche, añade, «los contenedores de la basura estaban flotando por la calzada».

Los vecinos aseguran que, además de los daños materiales, se repite un posible problema sanitario. «Las aguas pluviales se mezclan con las fecales, y lo que sale a la calle son aguas fecales. Imagínese los olores y el problema sanitario que conlleva», señalan preocupados. En la misma zona, en Casimiro Gómez, se volvieron a inundar varios garajes, aunque los propietarios habrían logrado retirar los vehículos a tiempo. Varios residentes se movilizaron de madrugada para evitar que el agua entrase en portales y negocios.

La asociación Afirval insiste en que las soluciones se eternizan. «Llevamos tiempo pidiendo reuniones con el Concello, pero al final, unos por otros, la casa sin barrer», sostiene Leal, que pide una actuación inmediata. «Lo que pedimos, como mínimo, es la limpieza del río», en especial en el tramo canalizado bajo el estadio y el centro de desinfección.

En la misma línea, Enrique, también de Afirval, resume el impacto: «Entra agua sucia y después toca limpiar lodo y suciedad tras la inundación». Reconoce que Concello y Augas de Galicia trabajan en un estudio, pero reclama mantenimiento mientras tanto. «Que revisen la canalización actual, que lleva unos 60 años sin tocarse».

Rocas caídas en Portocelo. | Rafa Vázquez

El temporal también dejó incidencias en Lourizán, con nuevas inundaciones en la rúa do Santo, donde los vecinos tuvieron dificultades para entrar y salir de sus viviendas por las inundaciones.

El oleaje y las mareas obligaron a cerrar al tráfico los cuatro carriles de la autovía de Marín de madrugada y de nuevo poco antes de las 16.00 horas, lo que llevó a la Guardia Civil a establecer desvíos en el nudo de Mollavao y en la rotonda de Praceres para evitar el paso de los coches por los carriles inundados. Los desvíos se habilitaron sobre todo por la PO-546 y la variante de Marín,donde se registraron retenciones.

Corte de la autovía de Marín por la entrada del mar en la carretera. / Rafa Vázquez

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de la costa, extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. A respecto, en los últimos dias han sido varios los barcos a la deriva en la ría, y algunos de ellos acabaron en playas o rocas del litoral.

Además, la tormenta provocó cortes de luz en distintos puntos de la ciudad, como en Mourente, donde un rayo cayó sobre un poste eléctrico.

Bolsas de agua en Estribela. | Rafa Vázquez