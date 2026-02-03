Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

Defensa compra equipamientos y muebles para la guardería de la Brilat

REDACCIÓN

Pontevedra

El Ministerio de Defensa ha convocado un concurso para adquirir, por unos 169.000 euros, equipamientos y mobiliario para un Centro de Educación Infantil en la base General Morillo de la Brilat. Se trata de una guardería que se proyectó al menos desde 2022 para niños de personal del cuartel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents