Da positivo en alcohol tras un atropello
Un conductor arrojó ayer un resultado positivo en la prueba realizada por la Policía Local tras protagonizar un atropello leve en un paso de peatones de la calle Echegaray de Pontevedra. Ocurrió poco antes de las cinco de la tarde y el Concello asegura que «fue un incidente leve» pero la víctima « fue trasladada al hospital para analizar sus magulladuras».
