Cuntis repasa con Medio Rural la prevención del fuego en el monte
REDACCIÓN
Cuntis
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos para analizar planes de desarrollo rural y prevención de incendios forestales. Se evaluó el estado de los diferentes instrumentos de movilización y reestruturación de tierras existentes en el municipio y se estudiaron vías de colaboración para avanzar en su impulso. También se habló del convenio para la gestión de biomasa en las franjas secundarias.
