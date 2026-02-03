Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis repasa con Medio Rural la prevención del fuego en el monte

Manuel Campos, con la conselleira y su equipo. | FdV

REDACCIÓN

Cuntis

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos para analizar planes de desarrollo rural y prevención de incendios forestales. Se evaluó el estado de los diferentes instrumentos de movilización y reestruturación de tierras existentes en el municipio y se estudiaron vías de colaboración para avanzar en su impulso. También se habló del convenio para la gestión de biomasa en las franjas secundarias.

