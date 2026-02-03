Críticas del PP al estado del mercado de Virgen del Camino
El Partido Popular critica que el mercado de Virgen del Camino «se cae a pedazos ante la pasividad del BNG». Critica que el Concello lleva «diez días sin retirar los escombros acumulados por los trabajadores de los puestos del mercado tras el desplome del tejado». Exige la rehabilitación integral de las instalaciones, actuando sobre la techumbre, paredes con grietas, humedades y goteras.
