A Comunidade de Augas de Acevedo recibe axuda

A Comunidade de Augas de Acevedo foi beneficiaria dunha axuda de 12.000 euros da Xunta para renovar o peche das captacións e instalar un novo sistema de ventilación. Ademais, instalouse unha electroiválvula que regula de forma precisa e eficiente o fluxo de auga. No conxunto do concello de Pontevedra foron catro as comunidades de augas beneficiarias destas axudas, cun investimento total de preto de 53.000 euros.

