El ciclo «Ao son do piano» continúa con una fusión de tradición y vanguardia

El Edificio Castelao acogerá el próximo sábado, día 7, una cita musical que promete romper los esquemas del concierto tradicional. A partir de las 12.30 horas, el pianista Javier Otero Neira presentará su espectáculo dentro del programa «Ao son do piano», una actuación que apuesta por el diálogo entre la solemnidad de la formación clásica y la experimentación de la música electrónica.

Otero Neira, que se define a sí mismo como un artista polifacético, no estará solo en el escenario. Lo acompañará Rubén Iglesias, encargado del bajo eléctrico y sintetizadores. Juntos desplegarán una puesta en escena diseñada para conjugar la vanguardia sonora con la esencia melódica del piano, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que trasciende las etiquetas de género.

La trayectoria de Javier Otero es la de un músico en constante búsqueda. Tras iniciar sus estudios en A Estrada y completarlos en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el pianista cimentó una sólida base técnica que pronto derivó hacia un interés por los nuevos formatos de concierto.

Lejos de conformarse con el repertorio canónico, el instrumentista ha explorado la fusión de estilos, una inquietud que le ha llevado a ganar primeros premios en concursos nacionales e internacionales y a grabar para instituciones como RNE Radio Clásica, Radio Galega, TVE o la televisión croata.

Sello discográfico propio

En los últimos años, Otero ha consolidado su carrera a través de la autogestión, creando su propio sello discográfico, «con el que ha sacado al mercado varios álbumes», recuerda el Museo. Un hito reciente en su carrera fue el lanzamiento en 2022 del álbum Saraiba, un trabajo que alcanzó una nueva dimensión al ser adaptado a versión orquestal para la Real Filarmonía de Galicia bajo el título «Xogo de espellos».

El concierto de este sábado en el Edificio Castelao supone una oportunidad para ver en directo la evolución de un artista que entiende la música no como un museo, sino como un laboratorio vivo.