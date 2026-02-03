Charla no SEK de Poio de exparlamentarios

O Parlamento de Galicia e a Asociación de Exparlamentarios/as organizan hoxe, ás 10.00 horas, unha charla-coloquio no Centro SEK Atlántico, Poio. Neste acto participarán os/as ex deputados/as María de los Ángel Ramón Mesa Torreiro, María Salomé Álvarez Blanco e María Luisa Pierres López.