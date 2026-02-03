Las banderas ya ondean en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra

Las banderas de Pontevedra, España, Galicia y la Unión Europea, por este orden, ya ondean en el balcón de la casa consistorial de la Praza de España.

Las cuatro enseñas fueron colocadas este martes dando fin a una polémica iniciada por el PP local, que exigía desde 2024 su colocación.

Noticias relacionadas

Tanto es así que acusó a la Subdelegación del Gobierno de no intervenir. El propio subdelegado reconoció que ya había hablado del tema con el alcalde y que, en caso de que no se colocasen las banderas haría un requerimiento formal, que no ha sido necesario.