700 personas acudieron el fin de semana al ensayo Sincigal
A. L.
Cerca de 700 personas, en concreto 691, del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se acercaron el pasado fin de semana a los hospitales de ambos distritos para participar en el ensayo clínico de vacunación Sincigal.
Según informa la Consellería de Sanidade, el sábado se presentaron en el Hospital Provincial pontevedrés 307 personas y otras 99 en el de Vilagarcía, mientras que el domingo fueron 196 y 89, respectivamente.
Hay que recordar que se trata de un ensayo a través del cual se puede vacunar a los adultos contra el virus respiratorio sincitial, con un 50% de posibilidades de recibir la vacuna una vez allí presente. Es un virus que causa síntomas leves, pero en lactantes o ancianos puede causar problemas pulmonares graves y hospitalización.
- Reabierta al tráfico la autovía de Marín tras su segundo corte del día por el temporal
- Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
- Desmantelada una banda itinerante albanesa por múltiples robos en casas de Pontevedra y Vilaboa
- De la sequía a las inundaciones: Pontevedra suma 1.200 l/m2 de lluvia desde el verano
- Un octogenario muere atropellado cerca de su casa cuanto cruzaba la N-541 en Tenorio
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- El hojaldre que reina en las mesas de la Boa Vila