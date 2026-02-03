700 personas acudieron el fin de semana al ensayo Sincigal

Cerca de 700 personas, en concreto 691, del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se acercaron el pasado fin de semana a los hospitales de ambos distritos para participar en el ensayo clínico de vacunación Sincigal.

Según informa la Consellería de Sanidade, el sábado se presentaron en el Hospital Provincial pontevedrés 307 personas y otras 99 en el de Vilagarcía, mientras que el domingo fueron 196 y 89, respectivamente.

Hay que recordar que se trata de un ensayo a través del cual se puede vacunar a los adultos contra el virus respiratorio sincitial, con un 50% de posibilidades de recibir la vacuna una vez allí presente. Es un virus que causa síntomas leves, pero en lactantes o ancianos puede causar problemas pulmonares graves y hospitalización.