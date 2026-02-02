Visita guiada a las Brañas del Río Tomeza
Vaipolorío celebra un año más el Día Mundial de los Humedales, que coincide con el Día de la Candelaria, «cuando se casan los pájaros», y lo hace con una visita guiada a las Brañas del Río Tomeza (Gafos) este lunes para mostrar la riqueza biológica de este espacio. Con salida desde Ponte da Condesa, la actividad durará aproximadamente dos horas.
