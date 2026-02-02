El temporal corta la autovía de Marín al invadir el mar sus cuatro calzadas e inunda la calle Fernando Olmedo de Pontevedra

El tren de borrascas no da tregua y sigue causando problemas en la ciudad de Pontevedra. La combinación de fuertes lluvias y pleamar ha vuelto a cortar el tráfico por la PO-11, la autovia de Marín, al invadir las olas sus cuatro carriles.

Por su parte, la calle Fernando Olmedo de Pontevedra tambien quedó inundada, según han indicado los Bomberos, que también han tenido otras salidas a lo largo de la madrugada.

Una anterior inundación en Fernando Olmedo / FdV

En las últimas ocho horas, desde la medianoche hasta las ocho de la mañana, en la ciudad se han recogido más de 32 litros de lluvia por metro cuadrado, que se eleva a 38 en la estación de Meteogalicia en Lourizán, mientras que en el Puerto de Marín se llegó a 37. Todo ello se une a los veinte litros, de media, acumulados en la jornada del domingo en esos mismos puntos.

La pleamar se registraba a las 4.00 horas, pero el temporal en el mar ha generado olas que mantenían cortada la PO-11 horas después, lo que llevó a la Guardia Civil a establecer desvíos en el nudo de Mollavao y en la rotonda de Praceres, para evitar el paso de los coches por los carriles inundados.

Desvío en el nudo de Mollavao / FdV

Aviso del corte en el mapa de la DGT / DGT

Galicia permanece todo este lunes bajo los efectos de una borrasca situada entre Irlanda y el noroeste peninsular que dejará en la comunidad gallega lluvias y fuertes vientos a lo largo de toda la jornada.

Se anuncian precipitaciones en la mayor parte del territorio gallego, con la posibilidad de que sean localmente fuertes e incluso tormentosas en la mitad oeste del mismo.

Estas circunstancias han provocado que la Xunta de Galicia active el nivel naranja de alerta por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los bienes y personas".

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del 112 Galicia a los municipios de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubs náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso está activo desde primeras horas de la mañana, con mar combinado del oeste con olas de hasta seis metros y viento del oeste o suroeste de hasta fuerza ocho.

Yate encallado en la playa de Aguete / FdV

Debido a la alerta, se ha anunciado la suspensión de actividad deportiva en el mar, tanto del programa Xogade como federada, en los municipios afectados segundo las previsiones de los órganos preditores.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de la costa, extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Noticias relacionadas

A respecto, en los últimos dias han sido varios los barcos a la deriva en la ría, y algunos de ellos acabaron en playas o rocas del litoral. Uno es un velero encallado en la playa de Aguete, en Marín.