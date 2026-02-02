Teatro que también quita las penas

«Mi suegra se ha perdido» es el título de la obra que el grupo de teatro del Espazo +60 Afundación de Pontevedra llevó al escenario más recientemente. Dirigidos por Margarita García, una apasionada de esta forma artística, estas actrices y actores se reúnen cada semana para ensayar, aprender y divertirse, demostrando que la edad no es un límite para la interpretación.

Parte del grupo de teatro del Espazo +60 durante un ensayo en el Café Moderno. | Gustavo Santos

La agrupación se formó hace 25 años, en 2001, y cuenta actualmente con 17 personas, diez mujeres y siete hombres. Ensayan en el histórico edificio del Café Moderno, un lugar idóneo para la inspiración, y siempre que pueden se decantan por obras de teatro clásico.

Margarita García lleva 27 años como profesora de teatro, una pasión que descubrió cuando era niña. Fue ella la que formó el grupo del Espazo +60, tal era su gusto por la interpretación.

«Llevo en contacto con el mundo del teatro desde que tenía nueve años, cuando ya hice obras, y empecé a dirigir con diez en el colegio», explica esta mujer, quien nunca olvidará un momento que le marcó en su vida: un recital de poesía en bable en la catedral de Oviedo con el que descubrió esta afición.

Procedente de Madrid, comenzó a dirigir a niños en la villa de Marín de entre 9 y 11 años. Después quiso entrar en el teatro de adultos, así que hizo un intento en la Casa Rosada de Poio, para terminar en Afundación de Pontevedra, donde su idea cuajó a las mil maravillas hace ya un cuarto de siglo.

Representación en el auditorio de Afundación. | Rafa Vázquez

«Les propuse la idea y tuvo muy buena acogida y, de hecho, alguno de los actuales integrantes del grupo está en él desde el principio, como Jeremías, que tiene una memoria impresionante», celebra.

Y es que este es un aspecto importante a la hora de interpretar, pero no debe condicionar a los mayores para entrar en el grupo de teatro. En este sentido, la profesora destaca trucos y métodos de aprendizaje que aplica con sus alumnos: «A los que les cuesta más les aconsejo que todas las noches se lean el texto, si puede ser en voz alta, porque les ayuda a retener mejor».

En su caso es una apasionada por el teatro clásico, de forma que es habitual que interpreten obras de Federico García Lorca, uno de los más grandes de la lengua castellana. «Con él el teatro siempre se llena. Aunque parezca que no, cuando nos decidimos por una obra de un gran dramaturgo la gente se anima más, porque oferta de otro tipo ya es más habitual, mientras que los clásicos es más difícil verlos sobre el escenario», considera.

Aunque todas las ideas y propuestas son bienvenidas, es la profesora del grupo la que elige las obras que se van a llevar al teatro, así como el reparto de los papeles. «Esto último es quizá lo más difícil, porque tienes que ver bien la voz de cada uno, su forma de estar sobre el escenario, la capacidad de retención del papel...», resume.

El poder de hacer reír

«Mi suegra se ha perdido» fue interpretada en el auditorio de Afundación de Pontevedra para terminar el 2025, con un elenco de cuatro personas: María del Carmen Gómez, Onofre Piñeiro, Eduardo Rego, Rita Rivas y Margarita Gómez.

La obra narra las peripecias de una familia que, estando de paseo por Madrid, sufre la desaparición de la suegra, que finalmente aparece, revelando el motivo de su ausencia.

La actividad se enmarcó en la iniciativa solidaria «Cultura por alimentos», que Afundación lleva a cabo en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, Fesbal, a través de la cual el público puede colaborar con comida no perecedera para personas en riesgo de exclusión.

El grupo de Espazo +60 se sube al escenario al menos una vez al año. Y siempre con obras que se han estrenado en los mejores teatros: «El médico a palos», «El enfermo imaginario»...

Margarita García, profesora del grupo / Gustavo Santos

«Lo que queremos es que la gente, el público, esté atento, que no se aburra, que se entretenga con nosotros», resume Margarita, que, además de por Lorca, también siente una debilidad especial por los hermanos Álvarez Quintero, coetáneos del granadino.

«No me imagino mi vida sin el teatro», afirma esta apasionada profesora, para quien «quita todas las penas».

Por lo de pronto, continuará hasta que pueda dirigiendo este grupo de mayores, una de las iniciativas más activas del programa del Espazo +60, que ofrece propuestas muy variadas: bienestar emocional y salud cognitiva, atención digital, voluntariado, taller de panderetas, pintura, historia del arte, idiomas (francés, italiano, inglés), gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates, musicoterapia, bailes de salón, ejercicios de suelo pélvico, club de lectura...

Para inscribirse, es necesario ser socio/a del Espazo +60, con el que se puede contactar en el teléfono 986 864 185 o en el correo electrónico mais60pontevedra@afundacion.org