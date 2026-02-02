Salcedo arrancó ayer sus Festas de San Brais 2026 como mejor sabe: mezclando tradición y zapatillas. La XIV Carreira Pedestre San Brais reunió a más de 240 participantes entre la prueba absoluta y las categorías inferiores, en una mañana de ambiente familiar y barrio volcado, con niños, padres, voluntarios y corredores calentando junto al Centro Comercial Carrefour, punto de salida y meta.

La jornada arrancó con las pruebas infantiles y desembocó, a mediodía, en la carrera absoluta, con un recorrido de 6,6 kilómetros que volvió a hacer honor a su fama de «rompepiernas», con subidas y bajadas constantes, y que suele servir a muchos atletas para medir la forma cuando el año apenas acaba de arrancar.

La organización había cerrado inscripciones con 114 corredores en la absoluta y 132 en las categorías de menores, con un operativo en el que colaboró la propia vecindad (cerca de medio centenar de manos), además de los apoyos habituales para garantizar la seguridad.

Con la carrera ya celebrada, el programa festivo continúa durante toda la semana con actos religiosos y propuestas pensadas para todas las edades. El martes 3, día grande de San Brais, habrá misas a las 09.00, 11.00 y 13.00 horas —esta última, solemne y con procesión— y también por la tarde a las 17.00 y 18.00, con pasacalles y procesión a cargo de un grupo de música tradicional.

Salcedo echa a correr por San Brais

El fin de semana siguiente llegará cargado de actividades populares: el viernes 6 se disputarán el VIII Torneo de Petanca (a las 10.00) y el VII Torneo de Chave (a las 16.00) en los campos del Centro Sur, con entrega de trofeos a las 19.00. El sábado 7, a las 21.00, será el turno del XIV Serán San Brais, una noche de música y baile tradicional que suele ser uno de los momentos más concurridos.

Las fiestas se despedirán el domingo 8 con misas a las 11.00 y 13.00 (de nuevo, solemne y con procesión), pasacalles y, como broche final, la III Comida Veciñal San Brais a las 14.30, amenizada por el Trío Azabache.

Noticias relacionadas

San Brais, en definitiva, vuelve a desplegar en Salcedo su fórmula de siempre: tradición, deporte y convivencia, con una carrera que abre boca y una semana entera para llenar la parroquia de movimiento.