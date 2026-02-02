Los polígonos de A Reigosa y Barro ya solo suman 15 parcelas libres, el 12% del total

La escasez de suelo industrial ya se empieza a notar en el entorno de Pontevedra. En la capital se espera que abra en verano el parque comercial de O Vao, donde ya se levantan las naves, mientras que el polígono de la Xunta de A Reigosa, en Ponte Caldelas, solo tiene disponibles siete de sus 50 parcelas. Algo similar ocurre en el de la Diputación en Barro, con ocho de sus 76 solares aún libres. Ambos recintos, que suman 126 terrenos, rozan el 90% de ocupación y solo tienen en venta 15 espacios, el 12% del total.

Ante este panorama, varios concellos han activado nuevos recintos o ampliaciones, en Cuntis y Caldas, y la Xunta tiene en marcha el proyecto de Fragamoreira, en Poio y la ampliación de O Campiño, en Pontevedra. Pero ambos polígonos no estarán disponibles a corto o medio plazo, lo que limita las posibilidades de implantación de nuevas empresas.

En el caso de A Reigosa, la reciente reserva de dos de sus parcelas y la adjudicación de un derecho de superficie de una tercera, reduce la oferta disponible, si bien dos de los solares aún libres son de los más grandes, en torno a los 20.000 metros cuadrados. Ampliar este polígono, en el horizonte de 2028 forma parte de un plan que activó en junio la sociedad Xestión do Solo de Galicia, Xestur, dentro de un programa para extender una decena de instalaciones de este tipo en toda la comunidad.

Por su parte, la Diputación adjudicada en diciembre dos parcelas en el polígono empresarial de Barro por valor de más de 543.000 euros a la empresa Comercial Vehículos Industriales Tar SL. Este parque industrial ya cuenta con 30 empresas instaladas que ocupan el 90% de la superficie total del polígono.

Solo quedan ocho espacios libres y la Diputación ya piensa en su ampliación. «Esto demuestra que estamos impulsando un polígono que ya es uno de los grandes polos económicos de nuestra provincia», afirmaba entonces el presidente, Luis López.

El plan para Fragamoreira apuesta por urbanizar algo más de 37 hectáreas a orillas de la VG-4.8, el acceso norte de Poio. Será necesario ocupar 780 fincas y otros bienes, según la relación expuesta al público para urbanizar 373.416 metros cuadrados. La Xunta estima en 30 millones de euros el coste de esos trabajos, si bien no hay un calendario concreto más allá de disponer del polígono en 2030.

La ampliación de O Campiño, en Marcón, será de la mitad de lo previsto, de 340.000 metros cuadrados a apenas 160.000, debido a los derechos mineros que posee la cantera de esa misma parroquia. Para extender el polígono la superficie inicial habría que litigar con la empresa, que no explota actualmente esos terrenos pero sí podría hacerlo en el futuro. Un pleito judicial, además de incierto, demoraría años cualquier plan de suelo industrial. De este modo, el parque empresarial de Pontevedra, en servicio desde hace treinta años y sin suelo disponible desde hace tiempo, ganará 16 hectáreas, menos de lo que pretendía el Concello, y llegará a los 572000 m2, muy lejos de los más de 800.000 reclamados inicialmente.