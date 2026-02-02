Piden 5 años de cárcel para un hombre que usaba explosivos para desterrar una finca
No tenía autorización alguna para esa actividad y será juzgado el jueves en la Audiencia de Pontevedra
REDACCIÓN
Pontevedra
La Fiscalía pide 5 años de cárcel para un hombre acusado de tenencia y fabricación de sustancias explosivas sin autorización, y que fue sorprendido con pólvora cuando estaba realizando trabajos para desterrar una finca en Meis. Según figura en el escrito de acusación pública, el procesado, que será juzgado el jueves en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, fue sorprendido hace un año por agentes del servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Cambados. El hombre estaba haciendo labores de destierre en una finca para plantar viñedo y se disponía a detonar una carga explosiva cuando lo sorprendieron los agentes. Los guardias constataron que no tenía autorización alguna para esa actividad.
