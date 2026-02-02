Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo organiza el curso «Máis que musas»

La Diputación pone en marcha en el Museo de Pontevedra este martes un nuevo curso de divulgación cultural abierto a todos los públicos. Con el título «Máis que musas», el curso está estructurado en ocho sesiones, cada una dedicada a una mujer relevante en la historia del arte. El acceso es libre.

