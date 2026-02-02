Muere atropellado un hombre de 80 años en la N-541 en Cerdedo-Cotobade

La carretera N-541 se cobra una nueva víctima mortal. Un hombre de 80 años ha fallecido en la mañana de este lunes al ser atropellado por un coche en este vial en la zona de Calvelo, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, según ha confirmado la Guardia Civil.

El accidente se registró sobre las 8,15 horas en el kilómetro 84,800 y la víctima era vecino del lugar, de Vilanova de Tenorio.

El 112 recibió a esa hora una alerta de un particular en el que se informaba del atropello. Señalaba que había un hombre tendido en la carretera.

Fuentes oficiales apuntan a que la víctima trataría de cruzar por una zona indebida y a esa hora había muy escasa visibilidad en la zona.

Hace tres años, en enero de 2023, fallecía muy cerca de este lugar, en el kilómetro 82,800, un motorista de Marín al caerse de su moto en la misma carretera, que en la Nochebuena de 2022 fue escenario del trágico accidente en el que fallecieron siete personas al precipitarse un autobús al río Lérez en Pedre.

Varios alcaldes de municipios por los que pasa el vial crearon en su día una plataforma, el "pacto de Pedre", para exigir mejoras de seguridad en toda la carretera, que enlaza Pontevedra y Ourense.