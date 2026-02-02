Minuto de silencio por María Belén, víctima del machismo en Mos: "Estamos rotos"

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, agradeció todos los gestos de solidaridad y condolencia con la familia de María Belén Fernández, la mujer de 52 años asesinada por su expareja en Mos el pasado 1 de febrero. El hombre, Santiago F.Q., de 67 años, huyó tras darle muerte y fue localizado horas después en su vivienda en O Porriño, donde finalmente se quitó la vida.

"Estamos rotos, no contábamos con este acontecimiento en la tarde de ayer y desde aquí quiero manifestar mi más fuerte repulsa y condena contra los asesinos, contra los que violentan a las mujeres, contra esta lacra que recorre todo el país y hoy nos azotó fuerte en Mos", afirmó tras la concentración que tuvo lugar este lunes ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, convocada por el gobierno central.

Nidia Arévalo recordó que "llevamos un mes de año y seis mujeres asesinadas", por lo que pidió "basta ya con esta dureza". "Desde aquí mando un fuerte abrazo a la familia de Belén, que lo está pasando muy mal", concluyó.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, llamó a la unidad de la sociedad para erradicar la violencia machista y reiteró que el Gobierno de España “no va a dar ni un paso atrás” hasta lograr la plena y efectiva igualdad de género. Lo hizo en referencia a este último asesinato machista al concluir el minuto de silencio en el que participaron también el subdelegado en la provincia, Abel Losada, además de autoridades de la Diputación y Concello de Pontevedra y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como personal de la institución.

El socialista condenó con firmeza el asesinato machista y expresó su solidaridad con la familia, amistades y allegados de la víctima. Aseguró que “Galicia está conmocionada ante estos hechos”, que no tienen espacio en una ciudadanía “justa y avanzada, que no se queda quieta y rechaza con fuerza cualquier muestra de machismo”. “No vamos a dejar de alzar la voz ni un solo día hasta que las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo en Galicia y en todo nuestro país”, afirmó.

Noticias relacionadas

Con la confirmación de este caso, del que no constaban denuncias previas, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a seis en lo que va de año y a 1.349 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. “Cada cifra es una vida truncada, una familia rumbo, una herida abierta en nuestra sociedad”, señaló el delegado. Por eso, hizo un llamamiento a todas las mujeres que sufran violencia de género para que denuncien. “Contamos con un sistema público de protección y acompañamiento preparado para ayudar, apoyar y aumentar su seguridad”, señaló. En este sentido, insistió en que el Gobierno de España seguirá reforzando los recursos públicos, la coordinación institucional y las políticas de prevención y protección. Finalmente, recordó que el teléfono 016, las consultas en línea a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en línea, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.