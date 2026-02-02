Losada hará un requerimiento al Concello si no coloca en la casa consistorial las banderas

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, se pronunció ayer sobre la polémica por la ausencia de banderas oficiales en la balconada del Concello tras la reforma del edificio. Y lo hizo con un aviso claro: si el gobierno local no las instala en un plazo razonable, la Subdelegación activará un requerimiento formal.

El PP lleva desde 2024 reclamando que se coloquen las banderas. El subdelegado explicó que, en primer lugar, optó por la vía directa y contactó por teléfono con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, para pedir que se solvente la situación «en un tiempo prudencial», pero insistió en que, si el gobierno local no actúa, se dará el paso administrativo.