Exposición sobre la pandereta gallega

La Diputación de Pontevedra acoge a partir de este lunes en el Pazo provincial la exposición «A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral», del Consello da Cultura Galega. La muestra se podrá visitar entre el 2 y el 27 de febrero en el vestíbulo principal del edificio y la inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas. Previamente, a las 18.00 horas se celebrará un acto de presentación en el Salón de Plenos seguido de una sesión de relatorios.