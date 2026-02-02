Exposición sobre la pandereta gallega
La Diputación de Pontevedra acoge a partir de este lunes en el Pazo provincial la exposición «A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral», del Consello da Cultura Galega. La muestra se podrá visitar entre el 2 y el 27 de febrero en el vestíbulo principal del edificio y la inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas. Previamente, a las 18.00 horas se celebrará un acto de presentación en el Salón de Plenos seguido de una sesión de relatorios.
