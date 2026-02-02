El ensayo Sincigal se amplía a todo febrero

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, amplía a todo el mes de febrero el ensayo clínico Sincigal, que evalúa la reducción de ingresos hospitalarios gracias a la vacuna frente al virus respiratorio sincitial. Solo en la jornada del sábado participaron 307 personas en Pontevedra.