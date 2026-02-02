Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista en MosManifestación sanidadGetafe - CeltaBalaídos MundialEntrevista Abel CaballeroVirus sincital Chuvi
instagramlinkedin

El ensayo Sincigal se amplía a todo febrero

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, amplía a todo el mes de febrero el ensayo clínico Sincigal, que evalúa la reducción de ingresos hospitalarios gracias a la vacuna frente al virus respiratorio sincitial. Solo en la jornada del sábado participaron 307 personas en Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents