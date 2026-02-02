El empleo femenino y de extranjeros, claves en la subida de afiliados a la Seguridad Social

El municipio de Pontevedra ha iniciado el año con unos 32.000 afiliados, lo que supone un aumento de medio millar con respecto a las cifras de diciembre de 2024. Además, el paro registrado es de 3.800 personas, y por primera vez se baja de la barrera de los 4.000 desempleados que sí se contabilizaban hace un año.

Son los datos que maneja el Instituto Galego de Estatística (IGE) y que indican que en otros municipios de la comarca también ofrecen un mejor panorama que doce meses atrás. Es el caso de Sanxenxo, con un aumento de afiliación próximo al 3%, para rozar los 7.000 inscritos a día de hoy. Más liviana es la subida en Marín y Poio, con 8.300 y 8.900 altas en diciembre de 2025. En cambio, Caldas ha iniciado el ejercicio con cifras similares a las de hace un año, por debajo de los 4.000 inscritos.

En el caso de Pontevedra es el empleo femenino y el de personas extranjeras el que sustenta este aumento de las afiliaciones, con un tercio de la población de alta en la Seguridad Social. El IGE solo contabiliza los vecinos que residen en la ciudad, con independencia de donde tengan su empleo. No refleja, por tanto, a los residentes en otros municipios que trabajan en la ciudad. Ese dato sí lo analiza el Gobierno central, que eleva la cifra, por tanto, a casi 40.000 personas, el 86% de ellos en el régimen general. Del total del censo hay que excluir a los que ya no están en edad laboral y a los registrados en otros regímenes.

Con los datos del IGE, cerca del 53% de todos los afiliados en la ciudad son mujeres, el sector que mejor evoluciona en los últimos años. También destaca el aumento de la población extranjera afiliada a la Seguridad Social, alrededor de 2.000 personas, el 6% de todas las altas. Es un porcentaje similar al censo total de personas de otros países que residen en el municipio.

El estudio analiza también las afiliaciones por edades y en este apartado llama la atención que todavía hay más inscritos de más de sesenta años, cerca ya de la edad de jubilación, que de menores de treinta. Alrededor del 12% de las altas corresponden a la primera franja de edad, mientras que en la segunda apenas se supera el 11%.

Son los pontevedreses de 40 a 50 años los que concentran la mayor parte de las afiliaciones, mas de diez mil, lo que supone el 30% del total.

Lo que sí se mantiene inalterables es que el sector servicios es el que domina el empleo en la ciudad, con el 82% de todas las altas. Está por encima de otros municipios próximos, ya que ese sector supone el 64% en Caldas, el 72% en Marín, el 75% en Poio y el 73% en Sanxenxo.

La industria figura en segundo lugar, por delante de la construcción y, por supuesto, la agricultura y la pesca. En Pontevedra, esa actividad supone cerca del 10%, al igual que en Sanxenxo y Poio, pero se eleva a más del 15% en Marín y está por encima del 20% en Caldas de Reis.

Por otra parte, en más de un tercio de los hogares de Pontevedra ninguno de sus miembros trabaja. Sus ingresos proceden de pensiones de jubilación o de otro tipo, prestaciones y ayudas sociales o incluso de rentas y otros ingresos no laborales. Es la tercera ciudad gallega con el porcentaje más bajo en este tipo de ingresos, solo por detrás del 26% de Santiago o el 31% de A Coruña. En Ferrol son más del 41% los hogares que subsisten con estas remuneraciones que no corresponden al trabajo.

El municipio de Pontevedra contaba este año que hoy finaliza con 19.132 receptores de una pensión contributiva de la Seguridad Social, que suponen un importe total de 25.031.740 euros. Mientras que el número de pensionistas ha aumentado en la última década un 32%, ya que en 2015 había alrededor de 14.500, los fondos destinados a estos pagos han crecido casi un 80%, desde los 14 millones de entonces.

Una media mensual de trece nuevas sociedades

El año 2025 concluyó con la creación de 159 sociedades o empresas, a una media de trece cada mes. Es una de las cifras más altas de los últimos años, solo por debajo de las 164 del año 2024. Hay que remontarse a 2016 para encontrar un número mayor, con 177 fundaciones de este tipo. Incluso antes, en 2013, se rozaban las 190 al año. El mes de 2025 con más actividad en este caso fue abril, con 21, por delante de las veinte de diciembre y las 18 de febrero. En cambio, fue noviembre el menos fructífero, con solo ocho casos, mientras que en septiembre, marzo y enero hubo nueve en cada caso.