Cerponzóns se reivindica

La concejala de Promoción de la Ciudad, Anabel Gulías, acompañada por Juan José Esperón, representante de la Asociación de Vecinos O Chedeiro, presentó este lunes dos nuevas iniciativas audiovisuales que tienen como objetivo promover el patrimonio material e inmaterial de la parroquia de Cerponzóns. Se trata del spot promocional «Onde a historia segue viva’ y del documental sobre la emigración ‘Una maleta de cartón’, que surgen de la colaboración entre el Concello y el tejido vecinal.

Gulías destacó que este tipo de propuestas «aportan muchísimo valor añadido» al municipio. Las piezas fueron producidas por la productora Imaco. La primera de las iniciativas es el spot promocional ‘Onde a historia segue viva’, que busca poner en valor el patrimonio de la parroquia, su naturaleza y sus historias, invitando al vecindario del centro y de otros lugares a descubrir zonas del municipio «menos conocidas patrimonialmente». El vídeo estará disponible en la página web de Visit Pontevedra y en las redes sociales municipales.

Por su parte, Juan José Esperón detalló que el spot muestra monumentos, paisajes y también el tejido empresarial local, como el turismo rural o la hostelería, con el fin de darle impulso económico a la zona. El representante vecinal destacó que el vídeo sirve de hilo conductor hacia el segundo proyecto, ya que cierra con la imagen de un niño con una maleta, enlazando directamente con la temática del documental.

Esta segunda pieza, ‘Una maleta de tarjeta’, se proyectará este viernes día 6 a las 20-00 horas en la sede de la UNED. Tiene una duración aproximada de algo más de 40 minutos y recoge testimonios reales sobre la diáspora gallega. Anabel Gulías describió el documental como un «fiel reflejo» del que sufrió la parroquia por la emigración, lejos de mitificarla, mostrando las condiciones de la marcha y del retorno. La concejala subrayó la actualidad de esta temática, recordando la importancia de no olvidar nuestra historia para «ponerse en el lugar de la gente que acude a nuestros ayuntamientos en busca de una oportunidad».

El proyecto nació de una iniciativa vecinal gestada hace seis años a través de un grupo de contacto con descendientes de emigrantes de la parroquia residentes en países como Brasil, Argentina, Australia, Francia o Uruguay. La cinta recoge las respuestas de estas personas sobre sus recuerdos y sentimientos hacia su tierra de origen. Además, la banda sonora cuenta con un tema original compuesto por el cantautor y vecino de la parroquia Enrique Alvite.

Esta presentación coincide con la celebración de la Candelaria y se enmarca en los actos del 45 aniversario de la Asociación de Vecinos O Chedeiro, que se conmemoró en 2025.