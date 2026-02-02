Abre la inscripción para el programa O Noso Club
La Diputación de Pontevedra abre este lunes las inscripciones en las escuelas de remo y piragüismo que se pondrán en marcha en 20 concellos de la provincia a través del programa O Noso Club, para fomentar el deporte entre la juventud. Las solicitudes pueden formalizarse a través del formulario disponible en la web de la Diputación.
- Desmantelada una banda itinerante albanesa por múltiples robos en casas de Pontevedra y Vilaboa
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- De la sequía a las inundaciones: Pontevedra suma 1.200 l/m2 de lluvia desde el verano
- Viernes de coplas y buena vecindad
- Capital Gastro se intensifica con cine y nuevos talentos
- Goleada del Pontevedra en Talavera (0-4)