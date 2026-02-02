Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista en MosManifestación sanidadGetafe - CeltaBalaídos MundialEntrevista Abel CaballeroVirus sincital Chuvi
instagramlinkedin

Abre la inscripción para el programa O Noso Club

La Diputación de Pontevedra abre este lunes las inscripciones en las escuelas de remo y piragüismo que se pondrán en marcha en 20 concellos de la provincia a través del programa O Noso Club, para fomentar el deporte entre la juventud. Las solicitudes pueden formalizarse a través del formulario disponible en la web de la Diputación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents