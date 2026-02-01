La tensión de precios se expande a los barrios y la vivienda se encarecerá aún más en 2026

Pontevedra ha entrado en 2026 prácticamente igual que como salió de 2025, con un mercado inmobiliario bajo una fuerte presión estructural, con precios al alza –especialmente en el alquiler, pero también en la compraventa–, y un desequilibrio persistente entre oferta y demanda; los profesionales del sector apuntan que no se puede prever que la situación se vaya a revertir a corto plazo.

Los datos oficiales del Observatorio da Vivenda de Galicia (IGVS) muestran que en las siete grandes ciudades gallegas la demanda de alquiler, medida por número de contratos firmados, sigue siendo significativa. En octubre de 2025 se habían registrado algo más de un millar de contratos en Pontevedra, con un precio medio de 662,6 euros –y 6,6 euros el metro cuadrado–, lo que la sitúa como el tercer municipio más caro del país, solo superado ligeramente por Vigo y Santiago.

En el corazón de la Boa Vila, las calles más demandadas son el mejor el termómetro del alquiler. La zona de Benito Corbal es de las más caras, con un precio medio para un piso de tres habitaciones y unos 90 metros cuadrados de unos 1.400 euros en la milla de oro, con subidas en las calles aledañas, especialmente en el entorno de A Peregrina, donde una vivienda de esas características llega a superar esta cifra, tal y como apunta el agente inmobiliario Alberto Fernández. «En Michelena, el problema es casi más la escasez que el precio», apunta el consultor, «prácticamente no hay oferta y lo poco que sale está por encima de los 1.200 euros al mes».

Un escalón por debajo, pero aún así lejos de lo que se consideraba asequible hace apenas tres años, zonas que antes funcionaban como alternativa razonable, hoy ya compiten en precio cuando hablamos de un piso familiar. En A Parda, por ejemplo, las rentas se sitúan cerca de los 950 euros al mes, un precio similar al que se encuentra en el entorno de María Victoria Moreno, Echegaray o Campolongo. «Más hacia las afueras, la etiqueta de «barrios más asequibles» ya no significa que sea barato», comenta Fernández. En Monte Porreiro, por ejemplo, los alquileres rondan los 650 euros al mes, «una cifra que hace pocos años habría parecido muy alta para cualquier familia». Algo más asequible es la zona de Lérez, con opciones desde los 500 euros al mes.

Por este motivo, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, la compraventa de viviendas en la provincia de Pontevedra se disparó un 23,5 por ciento hasta junio de 2025, con 652 operaciones registradas, una tendencia que supera la media gallega y estatal en ese periodo. Además, según se desprende de diferentes informes de mercado, el valor medio de las operaciones de compra en Pontevedra fue de los más elevados de Galicia, con 174.055 euros en promedio.

Este dinamismo pone de manifiesto que, pese a los altos precios, la demanda sigue activa. «La presión de los alquileres tan altos, empujan a muchas personas, sobre todo a parejas jóvenes, a plantearse la compra», explica Alberto Fernández, aunque en este sentido entrarían en juego otros factores que complican el acceso a una vivienda, sobre todo cuando se trata de una primera vivienda.

Oferta insuficiente

Uno de los factores estructurales que más condicionan el mercado en Pontevedra es la falta de oferta residencial —especialmente para alquiler—, un patrón que coincide con el comportamiento observado a nivel estatal.

Mientras la disponibilidad de pisos en Galicia disminuyó en 2025, en Pontevedra se registró una ligera subida del 1,1 por ciento. Sin embargo, la cantidad de viviendas ofertadas sigue siendo insuficiente frente a la demanda real.

«Por cada anuncio tenemos, de media, unas 25 personas interesadas. Hay páginas web que avisan cuando se sube un piso o una casa nueva y algunas se alquilan en cuestión de dos días», apunta el agente inmobiliario Sergio Moreira.

El foco inmobiliario en la Boa Vila en 2026 está puesto en varias promociones que sumarán oferta, aunque su impacto sea gradual. Por ejemplo, en Valdecorvos están proyectadas 74 viviendas públicas (y la Xunta señala que su principal destino es ofrecer alquiler accesible para menores de 36 años) y en Tafisa, otras 132 viviendas, aunque su margen de ejecución podría alargarse.

«Son cifras relevantes para la ciudad, pero el mercado suele tragarse rápido la oferta nueva cuando la demanda ya es alta», señala Moreira, que añade que, «aunque en 2026 se terminen promociones y se hagan entregas, el impacto no se va a notar hasta 2027».

Así, el escenario para 2026 podría ser de «alivio parcial, pero no de cambio de ciclo. Todo depende de si se entregan las promociones previstas y se materializa más obra nueva. Todo suma, y Pontevedra tiene proyectos concretos en calendario».

Las proyecciones de mercado a nivel nacional sugieren que la tendencia al alza de precios continuará en 2026, aunque con un ritmo menor al de años recientes. Informes de portales inmobiliarios online estiman subidas de precios de la vivienda en torno al 7,8 por ciento y de alquiler sobre el 6,8 por ciento, en un contexto de oferta cada vez más reducida.

«Todo apunta a que los precios seguirán subiendo, aunque quizá no tan rápido como en 2024 o 2025», apunta Alberto Fernández, que destaca que en Pontevedra y los municipios de su comarca «los alquileres siguen tensionados, sobre todo en las zonas más cercanas a la costa». En este sentido, apunta que la proliferación de viviendas de uso turístico es un factor clave «tanto para la subida de los precios, como para la caída de la oferta, porque cada vez menos los propietarios apuestan por alquileres por períodos largos».