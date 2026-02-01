El temporal causó inundaciones en la rúa Valdecorvos de Pontevedra

El temporal que azota a la ciudad de Pontevedra causó a última hora del viernes diversos daños, entre los que destaca la inundación de la rúa Valdecorvos. Además, la caída de árboles dificultó el tráfico en Prado Novo, en la PO-532 y en la avenida de Buenos Aires, junto a la playa fluvial, donde los ejemplares dejaron desperfectos en algunos coches. También hubo desprendimientos de fachadas y chapas en la Rúa da Torre, César Boente, las avenidas de Marín y Vigo y en Pardo Bazán. Otros incidentes menores como desplazamiento de contenedores o mobiliario urbano caído se registraron en la plaza de España, General Rubín, San Mauro, Rúa Cambra y A Barca.