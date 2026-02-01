«Tapalacón» marca el inicio del Entroido de Cuntis

El Concello de Cuntis tiene todo preparado para celebrar el próximo fin de semana una nueva edición del «Tapalacón», el certamen gastronómico que pone en valor uno de los productos estrella de la gastronomía local: el lacón con grelos. La cita gastronómica se desarrollará desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero, mezclando tradición culinaria, innovación en las tapas y animación musical por las calles de la villa.

El alcalde de Cuntis, Manuel campos, hizo ayer un llamamiento a toda la ciudadanía y a los visitantes de la comarca para que se acerquen a la villa termal en estas jornadas. «El Tapalacón 2026 es mucho más que una ruta de tapas; es el pistoletazo de salida para nuestro calendario festivo de invierno y preludio del Carnaval. Queremos que las calles de Cuntis se llenen de vida y que la gente disfrute del buen hacer de nuestra hostelería, que un año más se volcó para ofrecer propuestas sorprendentes», declaró el regidor.

En esta edición participan seis establecimientos, que ofrecerán desde propuestas clásicas hasta reinvenciones modernas del lacón. El horario para degustar las tapas será el viernes y sábado de 19.30 a 23.30 horas, y el domingo de 12.30 a 15.30 horas.

La ruta incluye paradas obligatorias con opciones para todos los gustos: A Tenda da Ponte, que ofrece un «montado de lacón á feria» (gratis) y el novedoso «Tacolacón» a dos euros; O Parladoiro presenta su «burguerparla» a 1,5 euros. Por su parte, O Moncho apuesta por la fusión con una «Fajita de Lacón» a un euro;. Fogar del Pensionista ofrecerá su «bomba de lacón con grelos» gratuita, mientas que O Paseo: preparará un «rolo de lacón con Grelos» también de forma gratuita con la consumición. Por último, A Bolera cierra la oferta con unas «croquetas caseras de lacón con grelos» (gratis).

Para garantizar el ambiente festivo, el Concello ha programado animación musical durante las jornadas de tapeo. Los asistentes podrán disfrutar de los ritmos de la Charanga 112, así como de la tradición del grupo folclórico Hai que Roelo y la Agrupación de Música y Baile Tradicional de Cuntis.

«Invitamos a todos a venir, probar, compartir y vivir Cuntis el próximo fin de semana que promete buen sabor y mejor compañía», concluyó el alcalde.

