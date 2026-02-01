En el pabellón Municipal se respiraba ayer el ambiente de las grandes citas: familias llegando con tiempo, gimnastas con el chándal de su club, entrenadores revisando horarios e incluso los nervios previos a cualquier competición (cordones que se atan dos veces, manos que aprietan fuerte...). La II Gala Internacional Pablo Hinojar, bajo el lema «Unidos por la gimnasia», encendió el foco a media tarde con la promesa de que, por unas horas, la ciudad miraría hacia arriba.

La gala se pensó como un viaje de ida y vuelta entre técnica y emoción: trampolín (con dobleminitramp y tumbling), acrobática (parejas y tríos), artística masculina y femenina, rítmica… y también baile y danza, para que cada ejercicio respirase como un número escénico, no solo como una rutina. Gimnastas de alto nivel procedentes de España y Portugal, con presencia de campeones del mundo y medallistas europeos, participaron en el homenaje al técnico, fallecido en octubre de 2024.

Y es que la historia de esta cita no se mide únicamente por la altura de los saltos. En el programa se incluían gestos que aterrizan donde importa, en la ayuda a los más necesitados, con un punto de información solidario y una rifa solidaria a favor de la Asociación Española de Enfermos de Alexander, además de merchandising del evento.

Saltos al cielo por Pablo Hinojar

La gala, impulsada por el Club Ximnasia Pontevedra junto a la Federación Galega de Ximnasia, cumplió con lo prometido: un homenaje al legado humano y deportivo de Pablo Hinojar.

La primera edición, en 2025, reunió a 200 deportistas y alrededor de 1.000 espectadores, y dejó el listón alto. En esta segunda edición, la organización se propuso superar las cifras, dar otro salto más, esta vez cualitativo, consiguiendo reunir a 250 deportistas y alrededor de 1.500 asistentes, con la clara vocación de convertir a Pontevedra y Galicia en un referente en la organización de eventos de gimnasia de alto nivel.

Noticias relacionadas

Así, con cada aplauso marcando el aterrizaje, esa idea tomó forma: centenares de personas mirando al techo y recordando que, a veces, el deporte también es una manera de abrazar.