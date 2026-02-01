Saltos al cielo por Pablo Hinojar
Unas 1.500 personas se dieron cita ayer en el pabellón Municipal en la II Gala Internacional de gimnasia en homenaje al técnico fallecido en octubre de 2024
En el pabellón Municipal se respiraba ayer el ambiente de las grandes citas: familias llegando con tiempo, gimnastas con el chándal de su club, entrenadores revisando horarios e incluso los nervios previos a cualquier competición (cordones que se atan dos veces, manos que aprietan fuerte...). La II Gala Internacional Pablo Hinojar, bajo el lema «Unidos por la gimnasia», encendió el foco a media tarde con la promesa de que, por unas horas, la ciudad miraría hacia arriba.
La gala se pensó como un viaje de ida y vuelta entre técnica y emoción: trampolín (con dobleminitramp y tumbling), acrobática (parejas y tríos), artística masculina y femenina, rítmica… y también baile y danza, para que cada ejercicio respirase como un número escénico, no solo como una rutina. Gimnastas de alto nivel procedentes de España y Portugal, con presencia de campeones del mundo y medallistas europeos, participaron en el homenaje al técnico, fallecido en octubre de 2024.
Y es que la historia de esta cita no se mide únicamente por la altura de los saltos. En el programa se incluían gestos que aterrizan donde importa, en la ayuda a los más necesitados, con un punto de información solidario y una rifa solidaria a favor de la Asociación Española de Enfermos de Alexander, además de merchandising del evento.
La gala, impulsada por el Club Ximnasia Pontevedra junto a la Federación Galega de Ximnasia, cumplió con lo prometido: un homenaje al legado humano y deportivo de Pablo Hinojar.
La primera edición, en 2025, reunió a 200 deportistas y alrededor de 1.000 espectadores, y dejó el listón alto. En esta segunda edición, la organización se propuso superar las cifras, dar otro salto más, esta vez cualitativo, consiguiendo reunir a 250 deportistas y alrededor de 1.500 asistentes, con la clara vocación de convertir a Pontevedra y Galicia en un referente en la organización de eventos de gimnasia de alto nivel.
Así, con cada aplauso marcando el aterrizaje, esa idea tomó forma: centenares de personas mirando al techo y recordando que, a veces, el deporte también es una manera de abrazar.
