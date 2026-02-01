Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recepción a Iago García en la Diputación

Iago García y Luis López. | FdV

Iago García y Luis López. | FdV

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, recibió en el Pazo provincial al piloto Iago García, ganador de la tercera edición del +Talento Motor, un programa de apoyo a pilotos aficionados y sin experiencia de la provincia para darles la oportunidad de estrenarse en una competición de ámbito autonómico como el Campeonato Gallego de Rallys.

